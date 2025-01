PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è una delle prime regioni in Italia ad aver avviato una collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) in tema di tutela dei dati e delle infrastrutture digitali nel settore sanitario. E’ stato questo uno dei temi al centro del convegno che si è svolto oggi a Palermo, a […]