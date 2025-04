Droga e munizioni sequestrate allo Zen 2 di Palermo, indagini dei Carabinieri

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, impegnati in attività di controllo del quartiere Zen 2, a Palermo, hanno passato al setaccio in via Fausto Coppi i cunicoli sotterranei costruiti tra le intercapedini dei padiglioni, trovando occultata all’interno di alcuni anfratti dei muri sostanza stupefacente di vario genere. La meticolosa perquisizione, […]