Fiamme su Monte Pellegrino a Palermo, Schifani chiede relazione su quanto accaduto

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, “alla luce delle recenti notizie in ordine alle ulteriori fiamme riscontrate stamane a Monte Pellegrino, che lambiscono il castello Utveggio – si legge in una nota -, ha personalmente telefonato al direttore Battaglia, responsabile del settore, per chiedergli una immediata e tempestiva relazione sull’accaduto. Ciò […]