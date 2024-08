PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati tutti venduti i 770 biglietti per i due concerti del “Volo” del 31 agosto e dell’1 settembre nella Valle dei Templi per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il ricavato andrà a progetti di promozione sociale in Sicilia. I due eventi sono stati finanziati con 900 mila euro dalla […]