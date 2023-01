Lnd Sicilia, incontro Morgana-Scarpinato “Insieme per lo sport”

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, Sandro Morgana, ha incontrato l’Assessore al turismo, sport e spettacolo Francesco Paolo Scarpinato. Una visita che ha gettato le basi per creare una fattiva e propositiva collaborazione tra l’Assessorato e la Federazione in vista dei prossimi importanti impegni e attività che attendono questo Comitato. “Con piacere ho voluto fare visita all’amico Sandro Morgana – ha sottolineato l’assessore al turismo, sport e spettacolo Francesco Paolo Scarpinato -, mi complimento per questa meravigliosa sede e, soprattutto, per il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Ho espresso il mio più vivo plauso a tutto il personale: lo sport deve essere al centro della nostra attività non solo di governo ma del mio assessorato. Da parte mia ci sarà la massima incondizionata disponibilità a tendere la mano e cercare di migliorare tutte quelle fattispecie afferenti allo sport in Sicilia”.

Anche il presidente Sandro Morgana ha espresso soddisfazione per l’incontro con l’assessore. “Ringrazio l’amico assessore Francesco Scarpinato – ha chiosato il massimo dirigente regionale -, per la visita effettuata presso il CR Sicilia e, mentre ricambio assolutamente i sentimenti di stima ed amicizia, confido nella grande passione che anima il nuovo responsabile dell’Assessorato al turismo, convinto, come sono, che grazie al suo impulso il sistema sportivo e calcistico siciliano non potrà che beneficiarne per avviarsi verso una corretta dimensione di sviluppo”.

– Foto Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).