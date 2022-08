Matteo Salvini a Ravanusa, Tardino “Lieta che abbia omaggiato vittime”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Dapprima Ravanusa, nei luoghi dell’esplosione di via Trilussa dello scorso dicembre, poi Cammarata. Doppia tappa in provincia di Agrigento per il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, nel suo tour nell’Isola. Nei locali della fattoria Giambrone sono stati presentati i candidati alle elezioni regionali e politiche del prossimo 25 Settembre. A fare gli onori di casa la parlamentare europea Annalisa Tardino, candidata alla Camera e commissario provinciale del partito. “Sono assolutamente lieta del fatto che Matteo Salvini abbia voluto omaggiare le vittime di una tragedia come quella di Ravanusa, che ha colpito tutta la provincia, con risonanza nazionale – ha detto -. Ritengo, da agrigentina, che sia un dovere omaggiare quelle vittime, in via istituzionale”. “E poi sono contenta che Matteo Salvini, da leader di partito, abbia accettato l’invito della storica sezione di Cammarata a presenziare su questo territorio; un territorio spesso dimenticato, quello della zona montana della nostra provincia, proprio perchè è sempre più facile dare attenzione ai capoluoghi e dimenticare le zone di periferia. Noi invece siamo qua, non ci servono grandi palcoscenici ma ci serve di stare in mezzo alla gente che vive il territorio ogni giorno, e la straordinaria presenza di oggi ne è testimonianza” ha concluso.(ITALPRESS).

Photo credits: Ufficio stampa onorevole Tardino