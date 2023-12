PALERMO (ITALPRESS) – Due fratelli, rispettivamente di 22 e 17 anni, sono stati posti in stato di fermo su richiesta della Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Rosolino Celesia, il ventiduenne freddato a colpi di pistola dopo una lite scoppiata nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. […]