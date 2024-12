PALERMO (ITALPRESS) – Un’icona di Palermo non solo per il suo valore artistico, ma anche per la testimonianza che fornisce di una città che oggi appare profondamente trasformata: la Vucciria, dipinto di Renato Guttuso, compie cinquant’anni e li festeggia con una serie di eventi a Palazzo Steri, luogo cui il pittore l’ha donata una volta […]