Palermo, al via lavori rinnovo impianto illuminazione Monte Pellegrino

PALERMO (ITALPRESS) – AMG Energia ha avviato questa mattina ilavori per il rinnovo e l’efficientamento dell’impianto diilluminazione di Monte Pellegrino.Le opere per il nuovo impianto a led che sostituirà quelloesistente, non funzionante perchè obsoleto e danneggiato dagliincendi, riguarderanno in via prioritaria la realizzazione deicollegamenti con le nuove forniture di energia e delle opere perconsentire l’attivazione […]