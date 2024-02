PALERMO (ITALPRESS) – Primo Collegio di Direzione tenuto dal Commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari. “Ringrazio i direttori di dipartimento per il contributo dato in questo incontro – afferma la manager – in cui abbiamo analizzato la situazione dell’azienda e affrontato le questioni più urgenti per rendere concrete tutte le potenzialità del […]