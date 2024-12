PALERMO (ITALPRESS) – A seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024-2027 e dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo di Federfarma Palermo-Utifarma, Roberto Tobia è stato eletto per la quinta volta presidente dei farmacisti palermitani: guiderà un Consiglio direttivo formato per quasi il 50% da farmaciste.Roberto Tobia, 61 anni, in atto […]