Sanità digitale, indagine Qwince “L’80% dei pazienti cronici ne promuove uso”

PALERMO (ITALPRESS) – Qwince, azienda italiana specializzata in soluzioni e servizi per la sanità digitale, con sede a Palermo, annuncia i risultati della ricerca “Sfide e opportunità nell’aderenza terapeutica dei pazienti cronici: l’apporto della tecnologia” condotta in collaborazione con Doxa Pharma. L’indagine fotografa il rapporto dei malati cronici con l’uso di tecnologie che possono aiutare […]