Danneggia l’auto della sua ex compagna a Naro, identificato quarantenne 

Un quarantenne di Adrano, in provincia di Catania, si sarebbe scagliato contro l’auto di una sessantatreenne di Naro con la quale avrebbe avuto una relazione. L’episodio è stato segnalato dai vicini che hanno assistito alla scena e che, impauriti, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’auto, una Citroen C3, parcheggiata in Via Cilia è stata pesantemente danneggiata.

L’adranita nei giorni scorsi si era reso protagonista di un’altra vicenda. Mentre era alla guida di una moto ape, in evidente stato di alterazione, si era prima ribaltato su un fianco nella via San Gaetano, dopo aver rimesso il mezzo su strada, è finito per schiantarsi su alcune auto in sosta in Piazza Crispi dove è stato fermato dalla guardia di finanza e dai carabinieri.