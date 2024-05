ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il governo per la sensibilità dimostrata e il ministro Musumeci per lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro e per l’impegno a implementare le risorse in tempi brevi nel solco di uno stretto rapporto di collaborazione tra Regione e governo nazionale”. Lo dichiara il governatore della Sicilia Renato Schifani al […]