Tamajo “Agglomerato industriale Melilli passo per sviluppo economico”

MELILLI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Presentato ieri presso il Comune di Melilli il progetto per il completamento dell’agglomerato Industriale “G3” Melilli-Priolo Gargallo. L’intervento, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, “rappresenta un’opportunità strategica per il rilancio economico e infrastrutturale del territorio”, afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo. […]