Villa Sofia-Cervello a Palermo, Maria Lucia Furnari nuovo direttore sanitario

PALERMO (ITALPRESS) – E’ Maria Lucia Furnari il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Palermitana, specialista in malattie infettive, in malattie dell’apparato respiratorio oltre che in Medicina Generale, Furnari arriva dalla direzione del servizio 2 “Formazione” del Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico (DASOE), Assessorato Regionale Salute. Ha al suo attivo una […]