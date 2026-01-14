Sicilia
10eLotto, tripletta da 95mila euro in Sicilia
Vincite a Enna, Taormina e Casteldaccia
Festeggia la Sicilia con una tripletta da 95mila euro complessivi nel concorso di martedì 13 gennaio. Come riporta Agipronews, un “8” Doppio Oro regala 50mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Cannada a Barrafranca, provincia di Enna. A questi si aggiungono 25mila euro centrati a Taormina (ME) in Corso Umberto con un “6” Oro e 20mila euro a Casteldaccia (PA), presso un esercizio della Strada Statale 113, grazie a un “9”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 156 milioni di euro da inizio anno.
