Il generale Roberto Manna nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza

Ieri sera, nella Caserma “S. Ten. M.O.V.M. Giuseppe Cangialosi” di Palermo, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale – Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore, delle massime Autorità Istituzionali locali e di una rappresentanza dei Reparti Siciliani della Guardia di Finanza, si è tenuta la cerimonia di insediamento del Generale di Divisione Roberto Manna al Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, avvicendatosi al Generale di Divisione Cosimo DI Gesù che assumerà l’incarico di Comandante dell’Accademia Guardia di Finanza di Bergamo.

Nel lasciare il Comando Regionale, dopo quasi due anni di lavoro intenso ed impegnativo, ma anche esaltante e ricco di soddisfazioni, il Generale Di Gesù ha ringraziato i Finanzieri siciliani per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Il Generale DI GESU’ ha altresì espresso la sua riconoscenza alle Autorità religiose, civili e militari presenti per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.

Il nuovo Comandante Regionale Sicilia ha rivolto parole di stima verso le Superiori Gerarchie del Corpo per la fiducia accordatagli, evidenziando di voler mettere a disposizione dell’Istituzione tutte le proprie energie, per contribuire al benessere e alla crescita di un’area territoriale delicata e nevralgica come quella siciliana.

Il Comandante Interregionale Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore ha formulato al Generale Di Gesù espressioni di vivo apprezzamento per l’opera prestata al servizio dei Reparti siciliani ed ha rivolto al Generale Manna un caloroso augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Paese, della regione siciliana e della Guardia di Finanza.