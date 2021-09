Kartibubbo, sub 55enne trovato morto dopo immersione

Dramma in provincia di Trapani, dove un uomo di 55 anni, Giovanni Marino, e’ stato ritrovato privo di vita dopo un’immersione nelle acque di Kartibubbo, nei pressi di Mazara del Vallo. La vittima, molto nota a Strasatti (Marsala) per la sua azienda di infissi, si era immersa nel pomeriggio di ieri per una battuta di pesca ma senza piu’ riemergere.

Una volta dato l’allarme da parte dei familiari, sono iniziate le ricerche condotte dai Vigili del Fuoco. Nella notte i sommozzatori hanno riportato a galla il cadavere dell’uomo, con un’evidente ferita lungo il corpo. Sul luogo della tragedia e’ intervenuta anche la Capitaneria di Porto per i rilievi del caso. L’ipotesi piu’ accreditata, attualmente, e’ quella di uno scontro con un’imbarcazione che non aveva visto il sub, ma sono ancora in corso le indagini. (ITALPRESS)