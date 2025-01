Siculiana, al via i lavori della villa comunale

Affidati i lavori di riqualificazione della Villa Comunale “Falcone-Borsellino” a Siculiana.

Un significativo intervento, dopo anni di abbandono, per rendere vivibile un importante spazio urbano.

“L’obiettivo complessivo è di superare le criticità presenti nella zona di via Roma, con il rifacimento del manto stradale e l’illuminazione pubblica. Lavori in corso”, dichiara il sindaco Peppe Zambito.