Accusa malore alla guida e si schianta contro un muro, morto 77enne

Un uomo di 77 anni e’ morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, ad Avola, nel Siracusano, sulla strada tra la circonvallazione ed il cimitero. Il pensionato, originario di Avola ed ex autista dell’azienda sanitaria, era a bordo della sua auto, una Lancia, quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Sono stati vani i tentativi di soccorrerlo. Non si esclude l’anziano abbia avuto un malore. Lo stabilira’ il medico legale; non appena sara’ conclusa l’ispezione cadaverica, spettera’ poi alla Procura di Siracusa decidere se disporre l’autopsia.