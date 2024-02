Auto travolge e uccide 73enne a Noto

Tragedia a Noto, nel Siracusano, dove un uomo di 73 anni, e’ morto dopo essere stato travolto da una macchina. E’ accaduto nella tarda mattinata, in contrada Passo Abate, ai piedi della citta’ barocca, e secondo quanto emerso in una prima ricostruzione della polizia, poco prima del passaggio dell’anziano il conducente di un’auto si sarebbe fermato per aiutarne un altro, il cui veicolo si era fermato per un problema alla batteria. I due avrebbero armeggiato i cavi ma una delle macchine, forse perche’ in un punto in lieve discesa, presumibilmente senza freno a mano, avrebbe iniziato una marcia all’indietro, travolgendo il 73enne, che non ha avuto scampo. Alcuni passanti hanno provato a prestare le prime cure alla vittima e quando e’ arrivata l’ambulanza per l’anziano non c’era piu’ nulla da fare.