Controlli in b&b e casa vacanze, scoperti redditi non dichiarati per quasi un milione di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, nel periodo estivo hanno focalizzato l’attenzione su uno dei settori economici più sviluppati della provincia aretusea, quale è certamente quello turistico – ricettivo, avviando una campagna di controlli volta ad individuare possibili condotte evasive poste in essere da parte dei proprietari e/o conduttori di immobili adibiti a Bed and Breakfast e case vacanze.

La selezione è avvenuta sulla base di preliminari analisi di rischio fiscale fondate sull’incrocio di informazioni presenti sul web e sui social e nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.

Complessivamente, nel corso di oltre 50 controlli, sono stati accertati incassi non dichiarati al fisco per oltre 800 mila euro che, complessivamente, corrispondono ad un’imposta evasa, in altri termini un mancato introito per lo Stato, superiore a 200 mila euro. In alcuni casi, inoltre, i contribuenti, una volta convocati per l’apertura del controllo ed essendo ancora nei tempi per regola