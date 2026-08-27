“Aggredisce la compagna e la costringe a stare in casa”, al vaglio la posizione di un 35enne

La posizione di un trentacinquenne agrigentino è al vaglio degli investigatori dopo che la compagna, una trentenne, ha raccontato di essere stata aggredita e costretta a rimanere dentro casa. Il fatto è avvenuto in un’abitazione nel centro della Città dei templi. Una telefonata al numero unico di emergenza ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri.

I militari sono intervenuti per una lite in famiglia. Circostanza confermata dalla ragazza che ha dichiarato di avere avuto una discussione con il compagno e che quest’ultimo, in preda all’alcol, l’aveva aggredita e – di fatto – sequestrata. La trentenne ha riportato lievi ferite ed è stata trasferita al Pronto soccorso per le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La posizione del trentacinquenne, invece, è al vaglio.