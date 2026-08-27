In fiamme palazzina disabitata a Porto Empedocle, vigili del fuoco in azione





Un maxi incendio si è verificato nella serata di ieri in un immobile disabitato a Porto Empedocle. Il rogo, la cui natura è ancora in corso di accertamento, è avvenuto alle spalle di via Ficarra, non molto distante dal parcheggio pluripiano.

Le fiamme hanno danneggiato la struttura, già fatiscente, facendo crollare il tetto. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri ed il personale del 118. Le operazioni di spegnimento sono terminato poco dopo le quattro del mattino.