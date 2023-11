Detenuto ai domiciliari ma con cocaina in casa, 47enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Francofonte, Siracusa, hanno arrestato un pregiudicato 47enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa. L’uomo dal mese di maggio di quest’anno si trovava in regime di detenzione domiciliare poiché colpito da un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania per riciclaggio, ricettazione, furto e rapina.

A seguito di un controllo da parte dei militari di Francofonte, è stato sottoposto a perquisizione ed è stato rinvenuto, occultato nella tasca della tuta, un sacchetto in plastica con all’interno 12 involucri contenenti mezzo grammo di cocaina ciascuno. L’uomo è stato immediatamente segnalato all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento con il quale è stato accompagnato presso il carcere di Brucoli.