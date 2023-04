Discarica abusiva a cielo aperto, tre denunce nel siracusano

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato tre persone, due uomini ed una donna, rispettivamente di 29, 63 e 59 anni, tutti del luogo, per violazione di norme ambientali.

Nell’ambito dei controlli del territorio, i militari hanno effettuato un sopralluogo presso un terreno sul quale venivano stoccati rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, nocivi per la salute, in un contesto di assoluto degrado ambientale.

I rifiuti riscontrati sul fondo agricolo sono costituiti da elettrodomestici fuori uso e materiale ferroso di vario genere, quali lavatrici, boiler elettrici, reti metalliche, rottami di veicoli, pneumatici logori e persino batterie di autovetture, oltre a materiale derivato da scarti edilizi.

I Carabinieri hanno sequestrato l’area, estesa per circa mille metri quadri, ed i proprietari sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria aretusea, alla quale dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal Codice dell’Ambiente