“Halloween sicuro”, sequestrati 60 mila prodotti non conformi

Nell’ambito dei controlli a contrasto dei fenomeni di contraffazione ed alterazione della merce in vendita, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa, guidata dal Col. Lucio Vaccaro, ha sequestrato oltre 60mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza, pronti per essere venduti in occasione di Halloween.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Noto, dirette dal Cap. Mariagrazia Ponziano, a seguito di mirati sopralluoghi, hanno individuato un esercizio commerciale che dava agli avventori occasionali la possibilità di acquistare gadget ed accessori per prepararsi all’imminente “Notte delle streghe”.

Tuttavia, ad un più attento esame del materiale, i finanzieri notavano la totale difformità dei prodotti da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la totale mancanza delle informazioni minime, quali i dati relativi al produttore e all’importatore, il paese d’origine e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione

Tali informazioni, obbligatorie per legge, devono oltretutto essere presenti sulle confezioni in maniera chiara, leggibile ed in lingua italiana.

La merce irregolare, per un valore di oltre 30mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell’esercizio commerciale, oltre ad essere stato segnalato alla competente Camera di Commercio, rischia una sanzione prevista da un minimo di 250 ad un massimo di 25mila euro.

Tale attività è l’effetto del costante impegno messo in atto su tutto il territorio di competenza dal Comando Provinciale di Siracusa, per contrastare in modo tangibile ogni forma di illecito nello specifico settore e finalizzato alla tutela di un bene primario qual è la salute del consumatore finale. L’impegno profuso testimonia, ancora una volta, il ruolo di polizia “sociale” svolto dalla Guardia di Finanza, oltre che di polizia economico-finanziaria a tutela dei contribuenti che rispettano le regole commerciali.