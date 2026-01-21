Siracusa

In casa con 50 grammi di cocaina, mazza chiodata e soldi in contanti: arrestato

Trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 50 grammi di cocaina, 485 euro in banconote di vario taglio

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Sortino, nell’ambito dei mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 61enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 50 grammi di cocaina, 485 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio e materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

La perquisizione, ha consentito di rinvenire e sequestrare anche una mazza a palla chiodata.

