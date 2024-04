In fiamme deposito infissi, quartiere paralizzato

Un incendio si e’ scatenato nel pomeriggio in un deposito di infissi in via Di Vittorio, nel quartiere della Marchesa, a Floridia, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che stanno provvedendo a contenere le fiamme mentre i carabinieri sono gia’ al lavoro per comprendere se si e’ trattato di un incendio di matrice doloso o se, invece, si tratta di un incidente. La circolazione e’ in tilt, la polizia municipale, per consentire ai soccorritori di intervenire anche per evitare la propagazione del rogo, hanno bloccato l’ingresso in quella zona, deviando il traffico da un’altra parte. Il sindaco di Floridia ha invitato la popolazione alla massima prudenza.