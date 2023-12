Maltratta moglie e figlia, arrestato 48enne

I carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 48enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, originario dello Sri Lanka, è gravemente indiziato di aver maltrattato la moglie e le due figlie, conviventi, con ripetute percosse, minacce e ingiurie.

La moglie, a seguito dell’ennesimo episodio, si è rivolta con fiducia ai carabinieri della Stazione di Siracusa Principale dove è stata raccolta la sua denuncia all’interno della cosiddetta ‘stanza tutta per sé’, un ambiente protetto, neutro ed attrezzato per l’audizione di vittime vulnerabili. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che è stato raggiunto da misura cautelare in carcere.