Operaio cade da impalcatura: è in gravi condizioni

Un operaio è in gravi condizioni dopo essere caduto da un cantiere a Melilli, nel Siracusano. L’uomo era impegnato nei lavori di costruzione di un supermercato ma è caduto da un’impalcatura. E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Adesso è in gravi condizioni.

“Siamo di fronte a una strage, perché è di questo che si deve parlare. Servono più controlli, e quindi, è anche necessario investire maggiori risorse sul personale da impiegare per far rispettare le norme. E’ fondamentale altresì, diffondere in modo non approssimativo ma capillare una cultura della sicurezza, ad ogni livello. E questo vuol dire nei luoghi di lavoro, così come a scuola e nei centri per l’impiego. Alle persone che ogni giorno vanno a lavorare dobbiamo dare garanzie, devono sapere che i luoghi di lavoro sono luoghi sicuri e dove il loro benessere è tutelato. A fronte della situazione attuale, che non accenna a migliorare, risulta necessario anche un inasprimento delle sanzioni per chi si dimostra negligente e incurante in materia di sicurezza perché le condotte criminose non possono essere accettate”. Cosi in una nota Vincenzo Abbrescia, commissario reggente Ur Ugl Sicilia, e Claudio Marchesini, segretario Utl Palermo.

Un altro operaio aveva perso la vita ieri pomeriggio mentre era intento a lavorare nella propria abitazione quando all’improvviso gli è crollata una parete addosso ed è rimasto schiacciato.