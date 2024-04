Rissa a colpi di bastoni per ragioni sentimentali: 4 denunce

Agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato quattro uomini per rissa. I poliziotti intervenuti per una lite in strada hanno trovato i quattro impegnati a picchiarsi con dei bastoni di legno. Il violento litigio era scaturito dalla fine della relazione sentimentale tra uno dei denunciati, un uomo di 56 anni, e la sua ex. Alla rissa partecipavano anche un trentenne, figlio del cinquantaseienne, un quarantottenne, fratello della donna, e il figlio di lei, un giovane di 24 anni. Tutti e quattro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando ecchimosi, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo.