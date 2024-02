Scoperta estetista abusiva nel siracusano, scatta il sequestro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, retto dal Colonnello Lucio Vaccaro, è costantemente impegnato nel contrasto a tutte le condotte illecite in materia di evasione fiscale e di esercizio abusivo della professione. In tale contesto, i Finanzieri della Tenenza di Lentini hanno scoperto nel Comune di Francofonte un’estetista che esercitava abusivamente la professione, in assenza dell’iscrizione all’albo prevista dalla Legge 1/1990.

L’attività illecita veniva svolta presso un locale ricavato all’interno di un’abitazione privata: le Fiamme Gialle, infatti, hanno scoperto una stanza dotata di tutte le attrezzature utili per lo svolgimento della professione estetica (lettino, macchina scaldacera, macchina per pulizia viso, lampada illuminazione trattamento estetico, smerigliatrice per unghie, vari smalti, rossetti e matite), pronte per essere utilizzate.

L’improvvisata “estetista” è stata segnalata all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive di Palermo per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa, già definite dalla parte; sono state sequestrate, inoltre, tutte le strumentazioni ed i prodotti cosmetici necessari per l’attività illecita.

Sono in corso accertamenti volti a ricostruire la posizione fiscale del soggetto sanzionato.

L’attività della Guardia di Finanza si pone a contrasto del sommerso d’azienda, che pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti ed ottenere vantaggi competitivi impropri, a discapito dell’economia legale.