A Catania la finale nazionale del “The look of the Year Italy”

Il Romano Palace Luxury Hotel di Catania è stata la suggestiva e straordinaria location che ha ospitato la Finale Nazionale del The Look of the Year Italy, con la presenza di 40 modelle/i provenienti da diverse regioni d’Italia per contendersi i titoli del prestigioso Concorso di Moda.

La lunga kermesse, costellata da momenti di puro spettacolo, ha visto i protagonisti della competizione sfilare per brand siciliani prestigiosi. Di rilevante importanza le uscite di 2 grandi aziende dell’arte orafa siciliana, eccellenza al 100% made in Italy e con orgoglio Made in Sicily, ovvero G.B Orafi di Alfredo Barrale e Fancs V. di Simona Elia. Di alto impatto l’uscita della collezione PARAH, Main Sponsor del Concorso, così come l’ Haute Couture di Pina Grasso, con una collection che rappresenta un’esplosione di colori e tessuti di altissimo pregio, e le splendide creazioni di Chiara Messina Couture, Fashion Designer che usa il software di Modellista CAD per creare i suoi capi, alcuni pubblicati su Vogue. Ad incastonarsi tra i giardini del Romano Palace, Gin Valle Official, che hanno proposto agli invitati una degustazione di quello che i tre eclettici fondatori Marco Mandracchia, Vito Nocera e Slav Aleksiev hanno definito Un sorso di eternità.

A curare il look delle finaliste/i la D’Ovidio Multiproject Academy, che dal 1983 forma e forgia talenti nel mondo dell’Hair Stylist e dell’Estetica.A presentare la kermesse Angelo Palermo, brillante ed ineccepibile nella conduzione.

La Direzione Nazionale, per il quarto anno consecutivo, è affidata a Mario D’Ovidio, uno degli scouter di moda più influenti nel panorama nazionale, nonché titolare della Face Models MDM, Agenzia di moda esclusivista del Concorso che opera in tutto il territorio Nazionale ed Internazionale e Direttore della D’Ovidio Multiproject Academy. Mario D’Ovidio, vanta un’esperienza pluriennale nel settore della moda, avendo organizzato centinaia di grandi eventi in tutta Italia, prima di ricoprire l’attuale incarico, ed essendo affiancato da una straordinaria Direttrice Artistica ed Organizzativa, responsabile area back stage e Mental Coach, la Dott.ssa Veronica Caruso, psicologa e psicoterapeuta.

A presiedere la Commissione Tecnica un parterre di spessore composto, oltre che dal Direttore Nazionale Mario D’Ovidio, da Liliana Nigro, Docente di storia del costumer per lo spettacolo presso Accademia di belle Arti di Catania, Salvo Giuffrida, esperto fotografo di moda, Chiara Messina, Fashion Designer, Aurora Solarino, Top Model, Massimo Leotta, Make Up Artist, Letizia Giarrizzo, modella e Bianca Barnat, The Look of The Year Italy 41^ edizione, che ha ceduto il titolo alla vincitrice.

Il lungo e attento lavoro della commissione tecnica, coadiuvata dal Direttore Nazionale, ha portato alla scelta delle rappresentanti dei 6 titoli di TLOY 42^ edizione, che rappresenteranno l’Italia alla Finale Mondiale, in programma al Meridien Beach Plaza di Montecarlo dal 12 al 16 Novembre. La vincitrice di questa 42^ Edizione è stata la splendida ELEONORA BRUNELLI, THE LOOK OF THE YEAR ITALY WOMAN, 22 anni, da Milano, che insieme alle vincitrici degli altri prestigiosi titoli si è aggiudicata il pass per la finalissima. Claudio Vitale, 17 ANNI, di Palermo, si è Aggiudicato il titolo THE LOOK OF THE YEAR ITALY MAN. Le ragazze/i che accederanno alla Kermesse Internazionale oltre ad Eleonora e Claudio, sono in ordine sparso: Eleonora Terrazzino, Giorgia Zaros, Giulia Tibaldo, Giada Dalan, Alessia Di Marco, Giulia Di Falco, Giada Tomaselli, Giulia Ballan, Aurora Ionescu, Anna Toniutti, Noemi Zanella, Irene Casarotto, Marisol Prestifilippo, Greta Molena. Rachele Tomasello, Benedetto Caponnetto, Antonino Schiavone, Igor Cutrali, Matteo Casale, Luca Scardovi, Salvatore Cammarata, Lorenzo Arduini, Daniel e Antuan Gafiatullin.

“Raccolgo un’eredità importante e spero di essere all’altezza di chi mi ha preceduto – ha detto un emozionato Mario D’Ovidio – proseguendo il lavoro di scouting iniziato molti anni fa, con la ricerca capillare nel territorio di giovani talenti nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, a beneficio di tutte coloro che sognano un futuro brillante in questo ambito”.

“Questo prestigioso incarico rappresenta per me un’ulteriore opportunità di crescita individuale e collettiva – ha proseguito il neo direttore – e può svolgere un ruolo propulsivo a sostegno dell’industria moda e spettacolo. La promozione, valorizzazione ed il supporto ai giovani talenti emergenti, rappresentano per me il pilastro fondamentale della nostra Organizzazione, offrendo loro un importante palcoscenico di risonanza”.

Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista hanno iniziato la propria carriera da THE LOOK OF THE YEAR, manifestazione mondiale legata al mondo del modeling e osservatorio di ricerca privilegiato sulle future top model, in grado di coinvolgere ogni anno oltre 50 Paesi del mondo.