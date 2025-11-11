Anas, dal 15 novembre obbligo di catene a bordo in Sicilia 

Anas ricorda che a partire dal 15 novembre sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle autostrade e strade statali della Sicilia maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, l’obbligo valido dal 15 novembre 2025 al 15 marzo 2026 riguarda: la A19 “Palermo – Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello; la A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa; la A29dir “Alcamo – Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore. Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sarà in vigore sui seguenti tratti di strade statali a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2026: la SS 116 “Randazzo Capo D’Orlando”, dal 0,000 al km 45,000; la SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dal 137,440 al km 205,000; la SS 289 “Di Cesarò”, dal km 10,000 al km 52,530.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della strada L’Anas raccomanda la stretta osservanza dell’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali dove previsto.