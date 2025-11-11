Agrigento

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard-rail: ferito agrigentino

Il giovane non versa in pericolo di vita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard-rail. Il bilancio è di un ferito; si tratta di un giovane agrigentino, trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri della sezione Radiomobile. L’incidente si è verificato in via Cavaleri Magazzeni alla periferia di Agrigento.

