Agrigento, torna l’Ellenic Music Festival: date e artisti

In arrivo la quarta edizione dell’ELLENIC MUSIC FESTIVAL che si svolgerà ad Agrigento i prossimi 12 e 13 luglio.

Il suggestivo Teatro Panoramica dei Templi, situato all’interno del Parco Archeologico – sito archeologico patrimonio UNESCO che ogni anno attira e ammalia centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo – sarà anche quest’anno la sede del festival; a fare da cornice, sullo sfondo del palco, sarà ancora una volta il Tempio di Giunone.

Dopo una straordinaria terza edizione nell’agosto 2023 che ha segnato un deciso cambio di passo del festival e che visto nel sul palco artisti del calibro di EDITORS, VITALIC, PLANET FUNK, FUJIYA&MIYAGI, RIVAL CONSOLES, l’evento siciliano continua a spingere sull’acceleratore per questa nuova produzione presentando nei due giorni di programmazione altri artisti di altissimo livello, che pescano ancora una volta dal bacino del rock, della dance, dell’elettronica, per un evento che rivendica, al pari di molta della musica proposta, la propria indipendenza e identità, territoriale e culturale.

Venerdì 12 luglio apriranno il festival le armoniose melodie folk-pop della band svedese CYRING DAY CARE CHOIR, seguiti dalla superband italiana dalle influenze afrobeat degli I HATE MY VILLAGE per concludersi con l’elettronica di CHRISTIAN LÖFFLER direttamente da Greifswald, città tedesca che respira l’aria del mar Baltico.

Sabato 13 luglio invece, aprirà con il ceiling-gazing dei NOVANTA, continuando con l’attesissimo concerto dei MOGWAI – unica tappa nel Sud Italia – il gruppo musicale formatosi nel 1996 che ha forgiato intere generazioni con il suo post-rock britannico, chiudendo la serata con l’elettronica di INDIAN WELLS, producer italiano dal respiro internazionale.

Ellenic Music Festival è un progetto ambizioso nato nel 2021 e che punta a crescere anno dopo anno per fare di Agrigento un importante punto di riferimento, sviluppando un turismo culturale che possa valorizzare le immense potenzialità che questo territorio colmo di storia offre, con le incredibili vestigia della Valle dei Templi, le suggestioni della Scala dei turchi e Punta Bianca, la prospettiva di sviluppo turistico dato dall’inserimento della città nel progetto “Costa del Mito”; il tutto unito a una visione contemporanea e futuristica insieme.

Nelle tre edizioni gli artisti ospitati sono stati i già citati Editors, Vitalic, Planet Funk, Fujiya&Miyagi, Rival Consoles ma anche The Whistling Heads, Marlene Kuntz, Motta, Cordepazze, Ikan Hyu, The Notwist, Subsonica, Colapesce, Andy (Bluvertigo).

Il 12 ed il 13 Luglio 2024 Ellenic Music Festival sarà dunque, ancora una volta, il palco per realtà musicali italiane e internazionali i cui tour difficilmente giungerebbero in Sicilia, oltre che l’occasione per far scoprire le avanguardie in un mix tra realtà emerse ed emergenti che hanno in comune talento e qualità artistica.

Ellenic Music Festival è patrocinato dal Comune di Agrigento e dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. Una produzione DAVIDAD srl.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO E BIGLIETTI

12 e 13 luglio 2024 – Teatro “Panoramica dei Templi”, Agrigento Apertura cancelli: ore 19:00

Costo biglietti:

12 luglio: 44€ (compresi d.p.);

13 luglio: 49€ (compresi d.p.);

Abbonamento alle due date: 79€ (compresi d.p.);

Prevendita ufficiale: DICE: https://beacons.ai/ellenicmusicfestival

Contatti ufficiali Ellenic Music Festival per informazioni:

info@ellenicmusicfestival.it – comunicazione@ellenicmusicfestival.it CANALI SOCIAL: @ellenicfestival – ELLENIC Music Festival