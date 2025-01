Al Teatro Pirandello concerto jazz con Enrico Pieranunzi & Toscanini Big Band

Per iniziare il nuovo anno che a breve incoronerà Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera, l’11 gennaio, ore 21,00, al Teatro Pirandello di Agrigento, proporrà un concerto Jazz davvero unico, con un ospite di caratura mondiale: “Enrico Pieranunzi & Toscanini Big Band” sotto la direzione del M° Giacomo Tantillo.

Il Concerto sarà realizzato nell’ambito della Stagione Concertistica “Il Conservatorio a Teatro” in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Un Cartellone davvero prestigioso, che ci accompagnerà fino a Giugno, sotto la direzione artistica della Direttrice del Conservatorio prof.ssa Mariangela Longo e la supervisione del Direttore di produzione Prof. Simone Piraino, con eventi musicali mensili ed Artisti di alto profilo con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Università e della Ricerca e della Regione Siciliana.

La Toscanini Big Band, costituita dai giovani talenti e da alcuni docenti delle Scuole di Ottoni e del Dipartimento Jazz e di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, vanta importanti produzioni e recenti collaborazioni con Artisti di chiara fama come Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Paolo Damiani, Javier Girotto, Humberto Amesquita, Nicky Nicolai nell’ambito di eventi e festival di rilevanza Nazionale ed Internazionale. E’ diretta dal M° Giacomo Tantillo, che ne cura il progetto artistico, già docente titolare della cattedra di tromba Jazz al Conservatorio A. Toscanini, Artista Yamaha di indiscusso talento, ideatore di progetti artistici di successo e ospite fisso in qualità di Solista dell’Orchestra di Radio ITALIA.

Il M° Enrico Pieranunzi, ospite del Conservatorio dal 9 Gennaio per una Masterclass di alto perfezionamento, è considerato tra i più grandi pianisti jazz di tutti i tempi. Pianista, compositore, arrangiatore, ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron.

Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997) Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino.

Il programma comprende brani di differenti stili tratti del repertorio jazzistico e brani originali del M° Pieranunzi.