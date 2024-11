Capitale della Cultura, un ponte virtuale che unisce Pesaro e Agrigento: Ferdi incontra Miccichè

Oggi il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha accolto Ferdi Berisa, giovane imprenditore pesarese e noto al pubblico per aver vinto l’edizione 2009 del Grande Fratello, impegnato in un tour culturale lungo la Sicilia. Berisa sta percorrendo l’isola in bicicletta, documentando il viaggio sui suoi canali social e portando i saluti della sua città, Pesaro, attuale Capitale Italiana della Cultura 2024, ai sindaci siciliani come ringraziamento per l’ospitalità e per celebrare l’amicizia tra comunità.

Giunto in Sicilia il 1° novembre scorso, Berisa ha già visitato molte città della Sicilia orientale. Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, rappresentava una tappa fondamentale del suo percorso, un punto d’incontro ideale per confermare il legame simbolico tra le due Capitali Italiane della Cultura. Durante la visita, il Sindaco Miccichè ha incontrato e ringraziato Berisa, apprezzando l’iniziativa e l’importanza di promuovere gli scambi culturali tra territori.

In segno di amicizia e condivisione culturale, Berisa ha omaggiato il Sindaco Miccichè con due gadget simbolici di Pesaro, sottolineando il profondo spirito di collaborazione che lega le due città. Un piacevole incontro che conferma il legame tra la città di Agrigento e quella di Pesaro.