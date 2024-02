Carnevale da record a Sciacca: oltre 90mila presenze

Grande successo per il Carnevale di Sciacca 2024, che si chiude con un bilancio estremamente positivo. Nell’arco dei quattro giorni sono state registrate oltre 90.000 presenze di cui più di 35.000 biglietti venduti a un pubblico di non residenti nella città di Sciacca.

Molta soddisfazione da parte dalla società Futuris Srls, che a dicembre si era aggiudicata il bando per l’organizzazione del Carnevale 2024. Nei mesi precedenti Futuris ha messo in campo un notevole lavoro di promozione e comunicazione sulla manifestazione che ha dato i suoi frutti, portando a un’incredibile edizione con presenze record e un programma ricco e di qualità che ha dato modo di allargare gli orizzonti e raggiungere un vasto pubblico regionale e nazionale con numeri da record.

Incredibilmente apprezzate dai partecipanti la bellezza e la qualità dei carri allegorici che si sono esibiti per i quattro giorni nel circuito e sul palco di Via Allende. Riscontro molto positivo anche per le novità di quest’anno, tra cui lo spettacolo pomeridiano dei carri allegorici e dei gruppi mascherati sul palco, le tribune, il kids village dedicato ai bambini, la nuova area food, il luna park e il secondo palco TicketSms Stage.