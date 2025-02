Festival della Canzone Cristiana, in gara l’agrigentino Marco Celauro

Al via a Sanremo la quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana, da oggi a sabato al Teatro F.O.S. diretta dal cantautore Fabrizio Venturi, che afferma: “Il nostro impegno è finalizzato alla diffusione della lode a Dio attraverso la musica e, nel contempo, un riconoscimento del valore fondante della fede cristiana nel nostro Paese. E’ un intento per noi cristiano e sociale veicolare il messaggio d’amore che la parola di Cristo ha lasciato in eredità ai credenti e ai non credenti in un mondo che ha visto e vede, nel corso della sua storia passata e presente, l’insorgere della violenza e dell’incitazione all’odio”.

Tra i concorrenti anche l’agrigentino Marco Celauro con la canzone “Adoro te” e altri due siciliani Giuseppe Marchese di Biancavilla, in provincia di Catania, con la canzone “Preghiera” ed Ester di Gela, in provincia di Caltanissetta, con la canzone “Sotto una luna argento”

Venturi ha inoltre sottolineato che la kermesse “non è il ‘Contro-Festival’: “È vero che il Festival della Canzone Cristiana si svolge a Sanremo negli stessi giorni del Festival della Canzone Italiana, ma non siamo assolutamente in contrapposizione con esso, mai lo siamo stati e mai lo saremo, proprio in quanto la canzone cristiana ha un suo percorso ben specifico e una sua connotazione tale da non poter innescare alcuna contrapposizione con il Festival della Canzone Italiana, il cui valore è ineccepibile in quanto esso riveste un enorme rilievo musicale e culturale. Noi siamo testimonianza di un canto che nasce dalla fede in Dio e rivolge il suo sguardo amico all’universo della canzone italiana ed internazionale, non amiamo la conflittualità, anzi cerchiamo il dialogo per esprimere i messaggi cristiani, che inneggiano all’amore fraterno e alla pace”, “desideriamo soltanto aggiungere la voce cristiana alla voce laica della canzone italiana”.

Di seguito, i nomi dei concorrenti della quarta edizione che si contenderanno i trofei realizzati dall’orafo Michele Affidato, lo stesso che ha creato i trofei che saranno consegnati ai vincitori del Festival della Canzone Italiana: Tony Strano di Pozzuoli (NA), con la canzone “Vento”; Francesco Bartoletti di Rho (MI), con la canzone “Sei la mia roccia”; Gina Palmieri di Lesina (FG), con la canzone “Rosa”; Giovanni Sisti di Roma, con la canzone “Le parole di Pietro”; Giuseppe Marchese di Biancavilla (CT), con la canzone “Preghiera”; Figli del padre di Vezzano sul Crostolo (RE), con la canzone “Le dieci vergini”; Gipsy Fiorucci di Città di Castello (PG), con la canzone “Regina del suo regno”; Gabylo di Casarza Ligure (GEO), con la canzone “Ho fede”; Baby Rush di Frascati (RM), con la canzone “Gesù”; Odissea di La Spezia (SP), con la canzone “C’è un tempo per amare”; Piero Chiappano di Gaggiano (MI), con la canzone “Una strada in mezzo al cielo”; Xada di Bressana Bottarone (PV), con la canzone “Fantasie”; Renato Belluccio di Capaccio Paestum (SA), con la canzone “La guerra è finita andiamo in pace”; Selmar di Pelago (FI), con la canzone “Tuo amore”; Gabry di Cavriago (RE), con la canzone “Quotidianità”; Marco Celauro di Agrigento (AG), con la canzone “Adoro te”; Raffaele Mario Arteca di Padula (SA), con la canzone “Core ‘e mamma”.