Gran Galà d’Autunno, Pino Cuttaia tra i sette chef stellati per cena beneficenza

Il 14 ottobre, sette chef, per beneficenza, tornano a Taormina, al San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons, per dare vita al Gran Galà d’Autunno. L’iniziativa, eccezionalmente presentata da Giovanni Cacioppo, nasce dal desiderio degli chef siciliani di contribuire alla solidarietà sull’isola e quest’anno, prende vita per raccogliere i fondi a favore dell’Associazione “Il Faro” famiglie oltre la disabilità, nata nel 2020 per volontà di Claudia Vincenza Condorelli con la missione di supportare e seguire l’intero nucleo delle famiglie che ogni giorno gestiscono bambini con disabilità. Sono il direttore Lorenzo Maraviglia e l’executive chef Massimo Mantarro ad accogliere, per il secondo anno, i grandi nomi della cucina siciliana, nell’indirizzo divenuto icona della storia locale e dell’ospitalità a livello internazionale. Nella preziosa Sala Chiesa del San Domenico Palace di Taormina gli chef di sette diversi Ristoranti, prepareranno un menu speciale, grazie alla collaborazione dei preziosi sponsor del Gran Galà d’Autunno. Lo chef Massimo Mantarro, 1 Stella Michelin al ristorante Principe Cerami si unisce a Alessandro Ingiulla, Sapio restaurant a Catania, 1 Stella Michelin; Pino Cuttaia, ristorante La Madia a Licata, 2 Stelle Michelin; Carmelo Trentacosti, Mec restaurant di Palermo, 1 Stella Michelin; Luca Miuccio, del ristorante Batù al Grand Hotel San Pietro di Taormina. E per la prima volta, Vincenzo Abagnale, executive pastry chef del ristorante Principe Cerami si unirà a Nicolas Lambert senior executive pastry chef di entrambi i Four Seasons Hotel di Dubai, Jumeirah Beach e Difc. Il Gran Galà di Autunno è patrocinato dall’Assemblea regionale Siciliana ed è realizzato col prezioso supporto e la collaborazione di tutti gli Chef coinvolti e di numerosi sponsor privati. Su iniziativa del direttore Maraviglia, inoltre, durante la cena si svolgerà anche un’asta di beneficenza, i cui fondi saranno devoluti all’Associazione: tre soggiorni di due notti in un Four Seasons Hotels & Resorts, un lotto di bottiglie speciali, un’esperienza personalizzata in cantina con sommelier, un’esperienza in barca e un accessorio del brand Dolce & Gabbana. Gli ospiti della cena sono accolti nel Chiostro Antico dalle opere d’arte di 9 diversi artisti, donate all’Associazione “Il Faro” per la raccolta dei fondi. Tutte le opere sono in vendita durante la cena, che comincerà alle 20 e avrà un menù di cinque portate.