Il Volo incanta la Valle dei Templi verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura

Si è conclusa con un grandissimo spettacolo la “due giorni” de il Volo alla Valle dei Templi di Agrigento. L’evento, che verrà trasmesso in esclusiva in prima serata su Canale 5 la sera di Natale, è stato fortemente voluto per promuovere l’imminente impegno che attende Agrigento che dal primo gennaio sarà ufficialmente Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il trio ha incantato il numeroso pubblico ai piedi del Tempio della Concordia, spazzando probabilmente le polemiche delle ultime settimane, con i successi che li ha portati alla ribalta nazionale e internazionale: da “Grande Amore” a “Capolavoro” passando anche per i classici della musica italiana. Il Volo, al termine del concerto, ha voluto ringraziare la Regione Siciliana per la possibilità di organizzare ed esibirsi in una così straordinaria cornice.

Il gruppo, che ha omaggiato Agrigento Capitale Italiana della Cultura, ha voluto dedicare lo spettacolo a Barbara Vitali, membro dello staff de Il Volo deceduta lo scorso 9 luglio in seguito ad un tragico incidente stradale. L’intero spettacolo verrà trasmesso, dunque, la sera di Natale in prima serata su Canale 5. Una serie di spot, inoltre, promuoveranno la nuova Capitale Italiana della Cultura sui network.