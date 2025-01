“L’alba della Cultura” l’omaggio di Tania Vinciguerra ad Agrigento Capitale della Cultura 2025

Un nuovo brano dedicato ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, sta conquistando il cuore dei siciliani e non solo. Pubblicato di recente su YouTube, il pezzo ha già avuto un forte impatto sui social, grazie a un video realizzato in merito che mette in risalto le meraviglie della città. Questa volta, Agrigento non è oggetto di critiche, ma viene celebrata come una città che unisce il fascino dell’antico con l’energia del moderno. La canzone, scritta e interpretata da Tania Vinciguerra, è stata registrata presso il “Noir Studio” di Verona. Il testo del brano parla di “valli d’oro” e del “tempio lassù”, simboli di una terra ricca di storia e bellezza. Il ritornello, in siciliano, recita: “Agrigentu, stidda di storia, ddi’ arti e di gloria, la nostra memoria”, un omaggio poetico alla città e alla sua eredità culturale Fin dal suo lancio, ha conquistato il popolo siciliano, che ha condiviso il video su tutte le principali piattaforme social, contribuendo alla sua rapida diffusione. Il video è frutto di un’idea di Valerio e Stefano Vinciguerra, con riprese curate da Angelo Salamone. La realizzazione visiva è stata arricchita dalla partecipazione della ballerina Alessia Russo, dei bambini Damiano e Maura Milioti e del Gruppo SiciliaCantus di Agrigento, che ha aggiunto un tocco autentico alla colonna sonora grazie ai musicisti Angelo Pullara (friscaletto), Alessandro Bruccoleri (fisarmonica), Alessandro Lombardo (tamburo), Aldo Passarello (chitarra) e Pietro Capraro (mandolino). Girato interamente ad Agrigento, il video mette in mostra alcuni dei luoghi più iconici della città, dalla “Scalinata degli artisti” al mare cristallino della costa agrigentina. Alcune scene sono state girate presso “Casa di Mammi – Nella Valle dei Templi”, offrendo un tributo visivo che sottolinea la bellezza e il valore storico di Agrigento.