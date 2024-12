Licata, il teatro Re Grillo apre le porte alla mostra “Donne, un urlo di libertà” di Teresa Letizia Bontà

A Licata il Teatro Re Grillo, ha aperto le porte alla mostra fotografica di Teresa Letizia Bontà dal titolo “Donne, un urlo di libertà”. La mostra, composta da 10 foto in bianco e nero e a colore, il soggetto è la Donna, una donna che affronta la violenza, che tace, ma che spinta dal dolore trova il coraggio di denunciare e di gridare “no alla violenza”.

“E’ una mostra che ho voluto fortemente. A differenza degli altri anni dove ho sempre raccontato la mia terra, Licata, quest’anno ho voluto toccare il tema della violenza, perchè non c’è un tempo e un luogo per parlarne, e l’ho voluto fare con delle foto che avevo già scattato, e spero che attraverso queste opere si possa sensibilizzare di più e aprire degli scenari diversi per avere una comunicazione diversa anche con i giovani”, ha dichiarato l’artista Bontà a margine della presentazione che ha visto la presenza del sindaco di Licata Angelo Balsamo, la giornalista di Grandangolo Agrigento Irene Milisenda, la psicologa Vera Cantavenera.

“Ringrazio Teresa per le sue bellissime opere e per questo bellissimo regalo che ha fatto a tutta la città. Arte in senso assoluto, abbiamo avuto modo di apprezzarla varie volte con le sue opere, e siamo ben felici di averla qui. Speriamo di organizzare altre mostre, anche più grandi, in modo da far conoscer a tutti i suoi lavori”, ha dichiarato il primo cittadino Angelo Balsamo.

La mostra è visitabile fino al 31 dicembre.