San Valentino al Teatro Pirandello con “Dedicato a te”

Dedicato a te, presentato dalla fondazione Teatro Pirandello, diretta da Francesco Bellomo, è un evento per celebrare San Valentino. Lo spettacolo , scritto e diretto da Gio Di Falco, si articola in diversi quadri e vedrà l’alternarsi di versi, canzoni, e momenti musicali. Tema centrale: l’Amore nell’accezione più pura. Protagonisti Gilles Rocca, reduce dai successi di Ballando con le stelle e Tale e quale show, con Martina Difonte e Claudia Tosoni. Insieme a loro una band composta da 6 musicisti ed un pianista.

Previste le partecipazioni di Alessandra Bianchi, Gioele Incandela, Giulia Marciante del duo Delgado e del tenore Andrea Donzella.

Durante la serata vedremo scorrere frammenti di scene tratte dai più famosi film d’amore che si alterneranno ai momenti di intrattenimento.

I testi sono stati selezionati tra quelli dei migliori autori internazionali, mentre le canzoni hanno una consequenziale attinenza .

Si spazierà dal vintage al moderno, facendo riemergere emozioni, forse sopraffatte da un amore troppo moderno o “liquido” per citare Bauman! Lo spettacolo è stato programmato alle 20, per consentire di andare a cena dopo l’evento. Prevendita online sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello.