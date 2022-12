Una domenica di Trekking a Torre Salsa, l’escursione di VisitAgrigento

Domenica 4 dicembre, VisitAgrigento farà riscoprire una delle più belle, selvagge ed incontaminate aree naturalistiche di Sicilia: la riserva naturale di Torre Salsa a Siculiana.

“Andremo a scoprire – dicono i promotori dell’iniziativa – un percorso inedito e sconosciuto alla maggior parte dei camminatori. L’appuntamento sarà a Montallegro alle 9,30 (invieremo la posizione esatta agli iscritti) e terminerà entro le 15,30 circa. Faremo insieme un pranzo a sacco in stile picnic sul luogo dell’evento”.

Lunghezza itinerario: 8 km circa (può variare a seconda delle necessità del gruppo e delle condizioni meteo). Durata cammino: 3 ore circa (+ 3 ore tra pause e pranzo). Durata totale: 6 ore circa. Difficoltà: facile.

La visita sarà coordinata dai soci Marcello Mira, guida naturalistica Federscursionismo Sicilia e Nino Dinolfo, educatore ambientale

Abbigliamento consigliato: sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking (raccomandate) o da ginnastica (con buon grip), bastoncini da trekking (consigliati), cappello, scarpe di ricambio (da tenere in auto), telo per il picnic.

È necessario portarsi 2 litri di acqua, snack per il trekking e pranzo a sacco.

La quota di iscrizione, compresa di assicurazione, sarà 12 euro per i non soci adulti (comprende il tesseramento); 10 euro per i soci VisitAgrigento 2022 adulti; 5,00 euro per i non soci (dai 14 ai 17 anni, comprende il tesseramento). Partecipazione gratuita per i soci VisitAgrigento 2022 dai 14 ai 17 anni. Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via whatsapp il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.