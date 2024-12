A Sciacca un quadrangolare tra tifosi per raccogliere fondi per la Mensa della solidarietà

I tifosi appartenenti ai quattro club di Sciacca (Agrigento) di Inter, Juventus, Milan e Roma hanno promosso un quadrangolare amatoriale di calcio a 6 che si prefigge uno scopo benefico: raccogliere fondi per la ‘Mensa della solidarietà’, struttura fondata dal sacerdote don Pasqualino Barone e che, grazie ai volontari, garantisce ogni giorno un pasto caldo agli indigenti. “Puntiamo – dice Carla Bernardini, presidente del “Roma Club” di Sciacca – ad insegnare ai ragazzi che la passione per i nostri rispettivi colori non deve mai tralasciare i valori veri dello sport e della solidarietà”.

“Anche il periodo natalizio – aggiunge Vincenzo Cucchiara, presidente dell’Inter Club – si presta ad una iniziativa di questo tipo, perché non dobbiamo dimenticare chi ha bisogno”. I tifosi di Sciacca delle squadre più amate della Serie A dunque puntano a promuovere i messaggi migliori dello sport, lontani da polemiche e sfottò ma uniti in favore di una causa nobile. Il quadrangolare inizierà domani pomeriggio con le semifinali nell’impianto sportivo Residence Isabella. Il 4 gennaio la finalissima. Ad organizzarlo la società Libertas. “Sul tema della solidarietà – dice l’assessore comunale allo Sport Simone Di Paola – non possono esserci steccati o divisioni, i club stanno dimostrando che la fede calcistica di ciascuno può essere utilizzata per scopi nobili”.