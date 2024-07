Ad Agrigento il primo campionato Regionale di Sup Race

Ad Agrigento per la prima volta la Surf Tribe ha organizzato il primo Campionato Regionale di Sup Race come 2° tappa ad Agrigento , un evento dove hanno partecipato Scuole Riconosciute dalla Federazione italiana Nazionale in tutta la Sicilia ,l’associazione non solo promuove uno stile di vita attivo e sano, ma contribuisce anche allo sviluppo turistico ed economico della regione. Con il loro impegno per l’inclusività e la sostenibilità, la San Leone Surf Tribe rappresenta un esempio brillante di come lo sport possa unire le persone e frequentare il mare in sicurezza affidandosi a Istruttori Qualificati ampliandosi anche nel Turistico.

“E’ stato incredibile vedere così tanti talenti riuniti in un unico luogo, condividendo la passione per il paddleboarding e lo spirito sportivo,” dichiarano gli organizzatori della San Leone Surf Tribe Michele Domenico Catania e Silvia Giunta.